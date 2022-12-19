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19 декабря, 09:53

Лайф узнал о состоянии пострадавших при обрушении строительных лесов в Подмосковье

Минздрав Подмосковья: Девять человек пострадало при обрушении лесов в Подмосковье

<p>Строительные леса обрушились с высоты девятого этажа в Подмосковье. Видео © t.me / <a href="https://t.me/news_vkrasnoznamenske_ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Краснознаменск новости</a></p>

Строительные леса обрушились с высоты девятого этажа в Подмосковье. Видео © t.me / Краснознаменск новости

В результате обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске пострадало девять человек, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу рассказали в Минздраве Московской области.

Строительные леса обрушились с высоты девятого этажа в Подмосковье. Видео © t.me / Краснознаменск новости

В ведомстве сообщили, что все девять пострадавших госпитализированы. Один находится в крайне тяжёлом состоянии, четверо — в тяжёлом. Ещё у четверых — средняя степень тяжести. В Минздраве также уточнили, что семь бригад медиков прибыло на место через девять минут после вызова. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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Напомним, строительные леса обрушились с высоты девятого этажа в Подмосковье. Судя по видео, обрушение произошло на уровне девятого этажа. Согласно предварительным данным, погибших нет.

Оксана Попова

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