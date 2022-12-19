Лайф узнал о состоянии пострадавших при обрушении строительных лесов в Подмосковье

В результате обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске пострадало девять человек, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу рассказали в Минздраве Московской области.

В ведомстве сообщили, что все девять пострадавших госпитализированы. Один находится в крайне тяжёлом состоянии, четверо — в тяжёлом. Ещё у четверых — средняя степень тяжести. В Минздраве также уточнили, что семь бригад медиков прибыло на место через девять минут после вызова. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.