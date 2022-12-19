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19 декабря, 09:48

Россияне признались, сколько хотели бы накопить в наступающем году

Опрос: В 2023 году IT-специалисты хотели бы зарабатывать в среднем 175 тысяч рублей

Согласно опросу, проведённому "Работой.ру" и "СберСтрахованием жизни" среди пяти тысяч россиян, в среднем в следующем году граждане хотели бы накопить 370 тысяч рублей. При этом больше аппетит оказался у мужчин (428 900 рублей), тогда как у женщин — 315 100 рублей. Результаты исследования приводит RT.

Разумеется, для достижения этих целей нужно иметь соответствующую зарплату. Так, сильный пол хочет получать 135 300 рублей, а прекрасный — 92 700 рублей. При этом больше всех хотят получать работники IT-сферы и телекома (175 300 рублей в месяц), строительства (155 800 рублей), юриспруденции (125 900 рублей), индустрии красоты (125 000 рублей) и маркетинга (116 000 рублей).

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Лайф делился результатами другого опроса, который показал подверженность 70% россиян тем или иным проблемам со здоровьем. Выяснилось, что 39% живут с гипертонией, а каждый четвёртый опрошенный имеет повышенное содержание холестерина в крови.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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