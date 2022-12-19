Солист группы "На-на" рассказал о состоянии попавшей в реанимацию дочери

Солист группы "На-на" Владимир Политов в беседе с телеканалом "360" рассказал о состоянии своей дочери, которая попала в больницу в тяжёлом состоянии с отравлением. По его словам, Алёна пришла в себя и сейчас самочувствие хорошее.

Музыкант уже поехал к дочери — очень хотел её увидеть, но посещение разрешили только с 12:00. Политов успел поговорить с ней по телефону и заверить, что всё будет хорошо. Он также выразил надежду на её скорое выздоровление.