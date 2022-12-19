Солист группы "На-на" рассказал о состоянии попавшей в реанимацию дочери
Солист группы "На-на" Политов сообщил о состоянии попавшей в реанимацию дочери
Владимир Политов с дочерью Алёной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politmda
Солист группы "На-на" Владимир Политов в беседе с телеканалом "360" рассказал о состоянии своей дочери, которая попала в больницу в тяжёлом состоянии с отравлением. По его словам, Алёна пришла в себя и сейчас самочувствие хорошее.
Музыкант уже поехал к дочери — очень хотел её увидеть, но посещение разрешили только с 12:00. Политов успел поговорить с ней по телефону и заверить, что всё будет хорошо. Он также выразил надежду на её скорое выздоровление.
Как писал Лайф, 22-летняя Алёна Политова попала в реанимацию московской больницы. Уточнялось, что девушка в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Её госпитализировали из квартиры в центре Москвы. По некоторым данным, причиной госпитализации могло стать сильное отравление. Известно, что летом ей назначили антидепрессанты для помощи с периодическими перепадами настроения, а на днях она приняла сразу 20 таблеток.
Новости
Какие мышцы работают и сколько калорий тратится при уборке снега лопатой: Объяснения тренера
сегодня в 09:40
Названы самые вредные сочетания продуктов, "десертом" к которым станут гастрит и отравление
сегодня в 09:36
Самолёт с пострадавшим при покушении главой Русского дома вылетел из ЦАР в РФ
сегодня в 09:31