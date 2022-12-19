Какие мышцы работают и сколько калорий тратится при уборке снега лопатой: Объяснения тренера

У человека начинает работать большое число мышц и сгорают калории при активной работе лопатой во время расчистки двора от снега. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал спортивный врач и тренер по физической подготовке Ринат Акбаров.

За один раз человек может поднять два килограмма снега на высоту примерно 50 сантиметров, расход энергии в этом случае составит около десяти джоулей, прикинул собеседник издания. Если каждые десять секунд совершать подобные действия с лопатой, то за час работы организм израсходует около 3600 джоулей (или 900 килокалорий), подсчитал врач.

При уборке снега подключаются все группы мышц, дыхательная, сердечно-сосудистая и иммунная системы, а также опорно-двигательный аппарат. Акбаров даже сравнил привычную уборку снега с игрой в хоккей или лыжными гонками на длинные дистанции. Так, можно отлично прокачать мышцы икр, стоп и бёдер и получить порцию кардионагрузки. Однако при проблемах со здоровьем не стоит излишне усердствовать во дворе с лопатой в руках.