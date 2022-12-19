Врач объяснил, может ли тренировка одной мышцы ускорить метаболизм

Как известно, тренировки в фитнес-зале, а также соблюдение диет — лёгкий и действенный путь к похудению. Однако американские учёные считают, что сбросить лишний вес можно, даже не вставая со стула: для этого достаточно тренировки одной камбаловидной мыщцы. Спортивный врач Илья Мелёхин в беседе с радио "Sputnik" рассказал, насколько это действенный способ.

Так, американцы считают, что если тренировать исключительно камбаловидную мышцу — часть трёхглавой мышцы голени — поднимая и опуская пятки, то можно улучшить метаболизм и сбросить вес. С этим мнением Мелёхин не согласен. Он пояснил, что утверждение учёных рассчитано на людей, которые не хотят прикладывать никаких усилий для снижения веса. По слова врача, "поднимая ноги туда-сюда", похудеть не получится.

"Тогда для чего соблюдение диеты, тренировочные нагрузки, для чего фитнес? Таких сенсационных исследований каждый год по разным темам огромное количество, но они потом ни во что не превращаются. Если человек хочет себя обмануть, мол, я понапрягаю эту мышцу, а потом съем два торта и у меня всё будет хорошо, — ну, пусть себя обманывает", — указал врач.

Чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно действительно прикладывать усилия, подчеркнул Мелёхин. В частности, необходимо правильно питаться и заниматься спортом, а особенно это касается офисных сотрудников.