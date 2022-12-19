Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 декабря, 09:21

Путин вывел экспорт зерна из-под запрета на сделки с "недружественными" страховщиками

Президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год призван в том числе обеспечить страхование в рамках зерновых договорённостей с ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом, в частности, до 31 декабря 2023 года продлевается установленный в марте текущего года запрет на сделки с "недружественными" страховщиками, перестраховщиками и со страховыми брокерами. Но теперь в него добавлена поправка об исключениях для соглашений, "связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений".

РФ и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе консультаций

РФ и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе консультаций

Напомним, 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на экспорт отечественных продуктов и содействии РФ вывозу украинского зерна. 17 ноября МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Ранее об этом заявил президент Турции Эрдоган, а также украинский лидер Зеленский.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров