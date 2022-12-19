Путин вывел экспорт зерна из-под запрета на сделки с "недружественными" страховщиками

Президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год призван в том числе обеспечить страхование в рамках зерновых договорённостей с ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом, в частности, до 31 декабря 2023 года продлевается установленный в марте текущего года запрет на сделки с "недружественными" страховщиками, перестраховщиками и со страховыми брокерами. Но теперь в него добавлена поправка об исключениях для соглашений, "связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений".