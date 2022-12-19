Ночной рейс Москва – Владивосток превратился в кошмар из-за ЧП с двумя пассажирами и бортпроводником
Приморские врачи спасли двух пассажиров и бортпроводника на рейсе Москва – Владивосток
Главные врачи Лесозаводской горбольницы и Пограничной центральной райбольницы в Приморье — Наталья Анпилогова и Дмитрий Лепилин — спасли двух пассажиров и бортпроводника на рейсе Москва – Владивосток. Об этом сообщает краевой Минздрав.
Это был ночной полёт, медики Наталья Анпилогова и Дмитрий Лепилин возвращались после учёбы в столице. Сразу после набора высоты одному из пассажиров стало плохо, его затошнило и он упал в обморок, рассказали в ведомстве.
"Врачи измерили давление — 90/40, в анамнезе хронических заболеваний не было, алкоголь не употреблял, перед полётом перекусил. Врачи подняли давление, и через 30 минут оно пришло в норму, пациент чувствовал себя нормально весь остальной полёт", — рассказывает Минздрав.
Через полтора часа внезапно стало плохо женщине, у которой началась сильнейшая паническая атака. Её давление оказалось 160/110, пассажирка пожаловалась на нехватку воздуха и тремор конечностей. Оказалось, она недавно перенесла сложную операцию, но решилась на перелёт, имея также хроническое заболевание. И вновь на помощь пришли Наталья и Дмитрий, верно оценив её состояние и дав нужные препараты.
И наконец, резко почувствовал себя плохо бортпроводник. У него поднялось давление до 160/100. Врачи вновь оказали первую помощь, состояние молодого человека улучшилось через 30 минут.
Ранее сообщалось, что во время перелёта из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский одной из пассажирок стало плохо, её спасли ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета Дмитрий Иванов, главврач клиники Педиатрического университета Виталий Резник и заместитель главврача по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексей Яковлев. По счастливой случайности они оказались на борту.
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