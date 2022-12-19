Курс евро на Мосбирже впервые с мая превысил 70 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая текущего года. Такая информация опубликована на сайте организации.

По данным на 11:42 по московскому времени курс европейской валюты составил 70,2675 рубля. Что касается доллара, то его показатели выросли до 65,86 рубля.