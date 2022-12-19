Курс евро на Мосбирже впервые с мая превысил 70 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая текущего года. Такая информация опубликована на сайте организации.
По данным на 11:42 по московскому времени курс европейской валюты составил 70,2675 рубля. Что касается доллара, то его показатели выросли до 65,86 рубля.
Ранее экономист Чурилова назвала способ быстро создать финансовую подушку в 4 шага. По её словам, нужно начать фиксировать доходы и расходы в табличке. Записи следует распределить по категориям: отдельно вынести постоянные расходы (например, за ЖКХ, аренду квартиры, на корм питомцам или оплату детсада) и переменные (еда, одежда, развлечения).
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ТАСС / Сергей Карпухин