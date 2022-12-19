Россиянам рассказали, сколько можно съесть красной икры на Новый год, чтобы влез оливье

Новогодняя пора — самое время наслаждаться праздничными блюдами и вкуснейшими угощениями. Как раз одно из таких — красная икра. Помимо приятного и утончённого вкуса она также несёт в себе массу полезных свойств и является источником витаминов. Однако не стоит забывать, что злоупотребление этим продуктом может плохо сказаться на организме, предупредила врач-диетолог Людмила Денисенко.

"Одна из главных ценностей красной икры — легкоусвояемый белок, из которого она состоит на 30%. А ещё в её составе едва ли не полный витаминный комплекс, который так необходим организму", — приводит её слова kp.ru.

Так, например, в красной икре содержатся фолиевая кислота, лецитин, витамины групп А, С, Е, D и группы B, множество аминокислот, необходимых для различных процессов в организме, а также двадцать важнейших микроэлементов, среди которых йод, селен и другие.

Икра — это идеальный продукт, особенно для беременных (если нет противопоказаний), а также концентрат Омега-3 полиненасыщенных кислот, которые нужны пациентам после операций, а также детям и пожилым людям в период восстановления после длительных болезней.

Кстати, продукт даже поможет снизить уровень холестерина и улучшить работу головного мозга, нужно всего лишь съедать в день по бутерброду с красной икрой. Причём для наибольшей пользы вместо белого хлеба лучше использовать цельнозерновой.

"Как ни крути, но вся икра солёная. А это значит, что её стоит ограничить людям с гипертонией и атеросклерозом, несмотря на все очевидные плюсы. А также не злоупотреблять тем, у кого диагностирована ишемическая болезнь", — отметила диетолог.

Кроме того, икра — это истинный аллерген, реакцию может вызвать даже её небольшое количество. Поэтому с особой осторожностью её стоит давать детям, а также кормящим женщинам. Кроме того, не нужно забывать, что это очень калорийный продукт: в 100 граммах икры — 230 калорий, поэтому не стоит налегать на деликатес и лучше ограничиться четырьмя бутербродами.

"Новый год не время думать о калориях! Если же боитесь избытка соли, просто пейте больше воды, и всё будет в порядке! И всё же не стоит есть икры слишком много: ведь даже полезное в больших количествах становится вредным. <...> Если за новогодним столом съесть четыре бутерброда подряд, то оливье уже точно не влезет!" — заключила врач.