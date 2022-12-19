Строительные леса обрушились с высоты девятого этажа в Подмосковье, пострадало 12 человек
Более 10 человек пострадали при обрушении строительных лесов в Краснознаменске
Строительные леса обрушились в подмосковном Краснознаменске, в результате пострадало более десяти человек. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах.
По словам нашего источника, ЧП произошло по улице Краснознамённой, дом 19. Инсайдер утверждает, что пострадавших 12, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Судя по видео, обрушение произошло на уровне девятого этажа. Согласно предварительным данным, погибших нет. На место уже прибыла скорая.
А ранее взрыв бытового газа произошёл в доме в Рязани, в результате обрушения пострадало два человека. Повреждены две угловые квартиры на втором и первом этажах. Эвакуировано десять человек.
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