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19 декабря, 08:55

Строительные леса обрушились с высоты девятого этажа в Подмосковье, пострадало 12 человек

Более 10 человек пострадали при обрушении строительных лесов в Краснознаменске

Строительные леса обрушились в подмосковном Краснознаменске, в результате пострадало более десяти человек. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах.

По словам нашего источника, ЧП произошло по улице Краснознамённой, дом 19. Инсайдер утверждает, что пострадавших 12, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Судя по видео, обрушение произошло на уровне девятого этажа. Согласно предварительным данным, погибших нет. На место уже прибыла скорая.

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А ранее взрыв бытового газа произошёл в доме в Рязани, в результате обрушения пострадало два человека. Повреждены две угловые квартиры на втором и первом этажах. Эвакуировано десять человек.

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VK / "Страница новостей"

Андрей Бражников

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