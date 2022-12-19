Строительные леса обрушились с высоты девятого этажа в Подмосковье, пострадало 12 человек

Строительные леса обрушились в подмосковном Краснознаменске, в результате пострадало более десяти человек. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах.

По словам нашего источника, ЧП произошло по улице Краснознамённой, дом 19. Инсайдер утверждает, что пострадавших 12, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Судя по видео, обрушение произошло на уровне девятого этажа. Согласно предварительным данным, погибших нет. На место уже прибыла скорая.