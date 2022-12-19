Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году вырастет до 16 242 рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Так, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января МРОТ будет установлен в размере 16 242 рублей в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году. Эта мера приведёт к повышению зарплаты около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об ускоренном росте МРОТ, чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума.