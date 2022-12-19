Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году вырастет до 16 242 рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января МРОТ будет установлен в размере 16 242 рублей в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году. Эта мера приведёт к повышению зарплаты около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы.