Участники Pussy Riot задержаны за попытку устроить акцию протеста на ЧМ в Катаре

Участники группы Pussy Riot планировали устроить протестную акцию на финале чемпионата мира в Катаре. Как сообщает Reuters, они были задержаны службой безопасности и не смогли устроить диверсию.

По данным агентства, их остановили при попытке штурма поля на финале чемпионата мира по футболу, где встретились сборные Аргентины и Франции. Полиция сообщила, что в числе нарушителей были Пётр Верзилов*, Вероника Никульшина* и ещё одна активистка с украинским гражданством (её имя не указано).

Члены Pussy Riot намеревались устроить акцию на поле против специальной военной операции, а также хотели привлечь внимание к задержанию блогера Алексея Навального. Сам Верзилов успел написать одному из общественников, что их остановили буквально за несколько секунд до выхода на поле. Сейчас нарушители находятся в полиции.