Участники Pussy Riot задержаны за попытку устроить акцию протеста на ЧМ в Катаре
Участники группы Pussy Riot планировали устроить протестную акцию на финале чемпионата мира в Катаре. Как сообщает Reuters, они были задержаны службой безопасности и не смогли устроить диверсию.
По данным агентства, их остановили при попытке штурма поля на финале чемпионата мира по футболу, где встретились сборные Аргентины и Франции. Полиция сообщила, что в числе нарушителей были Пётр Верзилов*, Вероника Никульшина* и ещё одна активистка с украинским гражданством (её имя не указано).
Члены Pussy Riot намеревались устроить акцию на поле против специальной военной операции, а также хотели привлечь внимание к задержанию блогера Алексея Навального. Сам Верзилов успел написать одному из общественников, что их остановили буквально за несколько секунд до выхода на поле. Сейчас нарушители находятся в полиции.
Лайф рассказывал, что вчера сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу со счётом 4:2 вырвала южноамериканская команда. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре. Он также заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной команде.
* Включены в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / AP / Ciaran Fahey