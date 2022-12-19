Составлен портрет типичного российского болельщика ЧМ-2022 по футболу
ВЦИОМ: Более половины россиян не следили за ходом чемпионата мира по футболу в Катаре
Более половины россиян (55%) не следили за ходом чемпионата мира – 2022 в Катаре, а 13% вовсе не знали о его проведении. В общей сложности футбольными состязаниями интересовался примерно каждый третий россиянин (30%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Трансляции из Катара регулярно смотрели всего 9% россиян (мужчины в пять раз чаще женщин). С момента проведения ЧМ в России в 2018 году этот показатель сильно упал: тогда матчи смотрели от 52 до 72% граждан. Такому падению интереса способствовало отстранение российской сборной от участия.
ВЦИОМ составил портрет типичного российского болельщика на ЧМ-2022: это мужчина (40%), имеющий высшее или неоконченное высшее образование (36%), живёт он в Москве, Санкт-Петербурге (37%) или городе с населением 500–950 тысяч человек (38%). А безразличными к мундиалю чаще оставались женщины (76%) и активные пользователи Интернета (73%).
Среди фаворитов турнира россияне выделяли Аргентину (24% из числа следящих за ходом ЧМ респондентов), Францию (18%), Марокко (17%), Бразилию (14%) и Хорватию (13%). Ещё 9% болели за самую дружественную России страну на чемпионате — Сербию. Несмотря на отсутствие нашей национальной команды в Катаре, нашлись и те, кто назвал Россию (8%). Ни за кого не болел каждый пятый опрошенный (21%).
Напомним, накануне, 18 декабря, в Катаре завершился чемпионат мира по футболу. В финале турнира сборная Аргентины обыграла Францию. Всё решилось в серии пенальти, где победу со счётом 4:2 вырвала южноамериканская команда. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Лионель Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре. Он также заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной команде.
ТАСС / Сергей Бобылев