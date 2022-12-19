Лайф узнал, сколько может заработать на сугробах находчивый москвич с лопатой

Рекордный снегопад, обрушившийся на столичный регион в выходные, подкинул предприимчивым москвичам идею для случайного заработка. К примеру, на сайте объявлений "Авито" к утру понедельника нашлось несколько десятков объявлений от желающих расчистить чужие машины от снега.

Скриншот объявления с сайта "Авито"

Скриншот объявления с сайта "Авито"

Скриншот объявления с сайта "Авито"

Вызволить "ласточку" из снежного плена в Южном и Северном Бутово будет стоить полторы тысячи рублей. Кстати, эта цена — средняя по рынку. В Бибирево за 900 рублей обещают не только откопать автомобиль, но и при необходимости прикурить и заправить бензином. Районы Динамо и Сокол активно "демпингуют", установив стоимость "раскопок" на уровне "от 199 рублей", правда, редакция Лайфа подозревает, что это хитрый маркетинговый ход.

В центре Москвы орудуют, как указано в объявлении, "два русских парня", у которых расценки кусаются и зависят от высоты снежного покрова: до пятидесяти сантиметров снега — пять тысяч рублей, до ста сантиметров — уже десять тысяч рублей. А в районе метро "Университет" "копатель" предлагает взять лопату в аренду и откопать свою машину самому, а тому, кто приведёт друга, обещают скидку в 30%.

Ну а тем, кто готов подождать, особенно повезло — за них погода всё сделает абсолютно бесплатно. Во второй половине недели в столичный регион ворвётся оттепель, температура воздуха будет плюсовой, а с четверга рекордные сугробы начнут стремительно таять.