Лайф узнал, сколько может заработать на сугробах находчивый москвич с лопатой
Объявления "Откопаем вашу машину" заполонили "Авито" после рекордного снегопада в Москве
Рекордный снегопад, обрушившийся на столичный регион в выходные, подкинул предприимчивым москвичам идею для случайного заработка. К примеру, на сайте объявлений "Авито" к утру понедельника нашлось несколько десятков объявлений от желающих расчистить чужие машины от снега.
Скриншот объявления с сайта "Авито"
Скриншот объявления с сайта "Авито"
Скриншот объявления с сайта "Авито"
Вызволить "ласточку" из снежного плена в Южном и Северном Бутово будет стоить полторы тысячи рублей. Кстати, эта цена — средняя по рынку. В Бибирево за 900 рублей обещают не только откопать автомобиль, но и при необходимости прикурить и заправить бензином. Районы Динамо и Сокол активно "демпингуют", установив стоимость "раскопок" на уровне "от 199 рублей", правда, редакция Лайфа подозревает, что это хитрый маркетинговый ход.
В центре Москвы орудуют, как указано в объявлении, "два русских парня", у которых расценки кусаются и зависят от высоты снежного покрова: до пятидесяти сантиметров снега — пять тысяч рублей, до ста сантиметров — уже десять тысяч рублей. А в районе метро "Университет" "копатель" предлагает взять лопату в аренду и откопать свою машину самому, а тому, кто приведёт друга, обещают скидку в 30%.
Ну а тем, кто готов подождать, особенно повезло — за них погода всё сделает абсолютно бесплатно. Во второй половине недели в столичный регион ворвётся оттепель, температура воздуха будет плюсовой, а с четверга рекордные сугробы начнут стремительно таять.
А ранее учёные заявили, что уборка снега может спровоцировать внезапную остановку сердца. Интенсивная работа на улице при низкой температуре повышает кровяное давление и параллельно сужает коронарные артерии. Данные факторы в сочетании могут увеличить риск острого сердечного приступа. По словам специалистов, даже после двух минут уборки снега частота сердечных сокращений превышает 85% от максимального значения.
ТАСС / Николай Михальченко