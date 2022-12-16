Приближается скачок курса валют: Чем это обернётся для рубля На текущей неделе курсы валют побили сразу несколько рекордных значений. Перед Новым годом этот процесс может усилиться. Что изменилось на валютном рынке и каким будет курс рубля? 15 декабря, 23:40 Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Что изменится на валютном рынке к концу декабря

В этом году курс валют преподносил инвесторам немало сюрпризов. Впрочем, вполне вероятно, что они не закончились. Ситуация на рынке складывается неоднозначная.

На этой неделе рубль обновил двухмесячный минимум к доллару. Курс колебался вокруг отметки 65. Евро укрепился до июньских значений и уверенно движется в сторону семидесяти. Китайский юань перебил максимумы августа и стоит теперь более девяти рублей. Гонконгский доллар поднимался к 8,2 рубля, то есть к максимумам сентября.

— Среднесрочный потенциал умеренного ослабления рубля ещё не исчерпан. Он выходит на первые цели ослабления в рамках сценария укрепления иностранных валют. Все предыдущие месяцы в нацвалюте накапливались негативные факторы, и вот в декабре они были реализованы. Скорость падения рубля достаточно высокая, что говорит о преимуществе игроков на повышение в иностранных валютах, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его словам, основной фактор оперативного укрепления иностранных валют —замедление темпа наращивания экспорта при одновременном восстановлении провала в импорте. Скорость роста профицита баланса явно замедляется, что и давит на рубль.

— Для российского рубля сейчас наступили не самые простые времена: экспортные поставки снижаются, импортные растут за счёт программ параллельного импорта. Растёт и спрос на иностранную валюту, что приводит к давлению на рубль. Кроме того, относительно стабильные котировки нефти не дают возможности для укрепления рубля: стоимость чёрного золота не растёт, находясь на уровне около 80 долларов за баррель, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Он добавил, что на валютный рынок давит и геополитика — ожидание нового пакета санкций со стороны ЕС, а также действия ФРС по повышению ставки (это приводит к укреплению доллара на мировой арене).

Что будет с курсом валют перед Новым годом

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В качестве ориентира на декабрь по доллару США Михаил Зельцер называет уровень 65, и он фактически достигнут. Технически возможна заминка перед пробоем этой отметки и даже небольшой откат пары USD/RUB, но в дальнейшем риск прорыва долларом своего многомесячного сопротивления вверх очень высокий. Это остаётся его базовым сценарием. При сдаче планки 65 валютная пара может импульсно приблизиться к 67,5.

— Относительно евро годовой таргет вверх также достигнут, в моменте пара EUR/RUB подскакивала к 69,4. А сейчас возможно охлаждение, где прежнее сопротивление на 68 переходит в техническую поддержку. Китайский юань не отстаёт в росте. Целевым значением ослабления рубля против юаня неизменно значилась область 9,5. А по гонконгскому доллару в декабре планировалось дойти к 8,5 рубля при текущих 8,3, — отметил Михаил Зельцер.

Он считает, что локальный потенциал девальвации доллара против корзины из шести мировых резервных валют реализован. Уже в 2023 году аналитик рассчитывает, что доллар США выйдет в область 70 рублей за единицу, а евро — ближе к 72. В перспективе первых месяцев 2023 года не исключено, что курс юаня достигнет 10 рублей.

Вероятнее всего, что в России год завершится следующими курсами: доллар на уровне 67–68 рублей, евро — 72–73 рублей, юань — на уровне 12 рублей за единицу. Такой прогноз сделал Артём Деев.

— Сейчас нет явных оснований для разговоров о серьёзном ослаблении рубля. Рубль располагается в проторгованном коридоре 60–65,00, который нами ожидался. С большой долей вероятности в нём же он и останется до конца 2022 года. Наблюдаемое ослабление курса на один рубль в сравнении с параметрами неделей ранее основано исключительно на ожиданиях последствий принятого ЕС эмбарго в отношении нефти российского происхождения. Кроме того, рубль ощущает давление со стороны понижения нефтяных котировок. Этот момент способен несколько сократить размер профицита счёта текущих операций, но не более того. Учитывая, что на рынке сохраняется избыточное предложение иностранной валюты, причин для серьёзного и продолжительного падения курса рубля незаметно, — считает аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев.

Есть существенная вероятность, что курсы валют в ближайшее время стабилизируются, а рынок найдёт точку равновесия. Такой прогноз сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Перед Новым годом он ожидает доллар США в пределах 63–67 рублей, евро — 65–69 руб., юань — 8,80–9,35.

— Ослабление российского рубля связано с комплексом причин — от эмоций по случаю эмбарго ЕС в адрес нефти происхождения РФ до исполнения бюджета России под конец года. Рубль остаётся очень крепкой и успешной валютой года, — сделал вывод Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева