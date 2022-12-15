С 1 января продавцы начнут переписывать ценники: Какие товары подорожают, а какие подешевеют После Нового года покупателей ожидают сюрпризы. Какие категории товаров могут порадовать своей ценой, а какие, наоборот, подорожают? Что нужно учесть, чтобы не переплатить? 14 декабря, 23:40 Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Что будет с ценами на продукты после 1 января

Есть небольшой шанс на то, что в начале года на фоне логичного снижения покупательского спроса после праздников стоимость некоторых товаров снизится. Правда, символически, на 3–5%. Для более серьёзного удешевления товаров и услуг в России сейчас нет оснований. Это связано с курсами валют, низкими объёмами импорта, сезонным фактором и общей невысокой покупательской способностью населения. Такой прогноз сделал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он отметил, что продовольственная инфляция в начале года обычно идёт вверх. Соответственно, в среднем продукты питания могут вырасти в цене на 5–7%.

— Цены в России традиционно растут в январе из-за того, что ежегодно поднимаются акцизы на ряд товаров, а также увеличивается стоимость импортных продуктов (отечественная продукция заканчивается, ритейлеры увеличивают закупки необходимого из-за рубежа). Например, импортная продукция, которая в больших объёмах будет поступать на наши прилавки, — это овощи и фрукты. Сезонная отечественная продукция будет заканчиваться. В среднем овощи подорожают на 5%, фрукты (в зависимости от того, из какой страны они поступят) — на 7–9%, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как изменятся цены на товары в 2023 году? Базовый прогноз. Инфографика © LIFE

Также, по его мнению, придётся учесть, что подорожание коснётся практически всех товаров продуктовой линейки, а также товаров первой необходимости и промышленных изделий. Дело здесь в росте налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль (увеличивается НДПИ, что приведёт к двукратному увеличению нагрузки для компаний). Это означает, что вырастет стоимость топлива — бензина и дизеля. А транспортные расходы несут все организации — от АПК до ретейла. Таким образом, стоит ожидать, что постепенно начнут дорожать все товары, так как они доставляются в магазины грузовыми автомобилями.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что в следующем году подорожает кофе. Он связывает это с неурожаем и ростом затрат на транспортировку.

— Примерно на уровне инфляции подорожают мясные и молочные продукты. В меньшей степени это коснётся хлебобулочных изделий и круп, которые могут прибавить в цене 4–5%, — отметил Марк Гойхман.

Сколько будет стоить бытовая техника и электроника

Бытовая техника и электроника предыдущих годов выпуска может стать незначительно дешевле — примерно на 5%, но если повезёт, скидка может достичь и 15%. Если говорить о новой электронике, то есть о последних моделях, то тут ожидается рост цен. Составит он примерно 10%. Такое мнение высказал Андрей Лобода.

— В новом году можно предполагать постепенное ослабление рубля из-за относительного сокращения экспорта, поступления валютной выручки, увеличения дефицита бюджета. Это приведёт к более быстрому росту цен на товары импортные и производящиеся с использованием зарубежного оборудования, материалов и комплектующих. Они будут дорожать быстрее общей инфляции, которая предполагается на уровне 5–10% против 12% в 2022 году, — добавил Марк Гойхман.

Сколько будет стоить одежда и обувь

В этом сегменте всё будет зависеть от производителя и того, откуда будут поставляться готовая продукция и сырьё. Если речь идет об импортной продукции, то она будет дороже примерно на 12%. Таков прогноз Андрея Лободы.

При этом в некоторых сегментах рост может быть достаточно небольшим — около 5%, а в других — доходить до 50%. Но поскольку покупательная способность не растёт, соответственно, будет увеличиваться ниша товаров в эконом-сегменте. В то же время нишу будет занимать всё больше продукции отечественного производства, что будет способствовать стабилизации цен.

Фото © ТАСС / Александр Артёменков

Какие стройматериалы подорожают, а какие — подешевеют

В 2023 году ожидается незначительное повышение цен на складские позиции строительных материалов. Оно составит 3–5%. Такой прогноз сделал руководитель магазина строительных материалов "Строймаркет" Артур Юсупов.

Он рассказал, что традиционно индексация происходит в феврале, когда поставщики пересчитывают цены на свою продукцию. Это касается именно складских позиций — тех товаров, которые всегда в наличии на складе, то есть пользуются большим спросом.

— Совершенно иначе дело обстоит с заказными товарами, преимущественно импортными. Мы стараемся полностью заместить зарубежные товары отечественными, но всё же спрос на них всё ещё есть. Те товары, которые не пользуются большим спросом, уже перешли в разряд заказных. Цена на них растёт из-за сложностей с логистикой, также не уменьшаются и сроки доставки, — рассказал Артур Юсупов.

Здесь всё очень индивидуально, каждый товар может вырасти на разный процент, это абсолютно непредсказуемо. Цена на одни позиции может увеличиться на 5%, а на другие — на 25%.

Однако, пояснил Артур Юсупов, есть материалы, которые будут дешеветь. Это касается отечественных общестроительных материалов. Будут дешеветь дерево, цементные смеси, железобетонные конструкции, а также строительные инструменты отечественных брендов.

Также в зимний период можно будет выгодно купить материалы, не предназначенные для строительства в холодное время года, например газоблоки. На них будет сезонный дисконт.

— Я ожидаю продолжения снижения цен на общестроительные материалы: древесину, металл, бетон и утеплитель. Если говорить о металле, то он может подешеветь на 40–50% в текущих реалиях рынка. Древесина уже существенно подешевела в 2022 году и может ещё убавить в цене 15%. Также убавит в цене примерно на 15% и утеплитель. Естественно, речь идёт о материалах, производство которых локализовано в России, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

В магазине строительных материалов. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Он пояснил, что газоблок уже вернулся к показателям до пандемии. Если в 2021 году он стоил около 11 000 рублей, в середине 2022-го – около 9000 рублей, то сейчас его можно купить и за 3500 рублей. Дальше дешеветь ему просто некуда.

Отделочные материалы отечественного производства останутся на нынешнем уровне цен, так как у них пока просто мало аналогов. А вот импортные товары росли в цене в 2022 году, и эта тенденция продолжится и в 2023 году.

— Даже если мы берём поставки из Кореи и Китая, то уже сейчас мы видим задержки в поставках. Но всё зависит от класса инженерии. Если говорить о наиболее простых системах для каркасных домов бюджетного класса, то цены останутся без изменений. А вот если речь идёт о сложных цифровых котлах, радиаторах, то их цена может вырасти на 25–30% в следующем году, — добавил Максим Лазовский.

Как изменятся цены на мебель

В следующем году ожидается небольшое повышение цен на мебель в пределах ежегодной нормы. При отсутствии внешних форс-мажорных влияний и резких изменений курсов валют если рост и будет, то он не станет критическим. Такой прогноз сделал генеральный директор Mr.Doors Сергей Шихов.

— Чтобы не переплачивать, первое, на что рекомендую обратить внимание перед покупками, особенно в нашем сегменте, — это акции. Как правило, они обновляются у крупнейших продавцов ежемесячно. Кто-то из продавцов предложит в подарок при заказе столешницу, кто-то даст дополнительную скидку на бытовую технику и электронику. Второе, не забывайте, что чем крупнее вы делаете заказ, тем больше может оказаться скидка от продавца, — пояснил Сергей Шихов.

Стенды освещения в гипермаркете мебели и товаров для дома Hoff. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Он рекомендовал всегда спрашивать в магазинах про альтернативные решения, если просчитанный проект оказывается не по карману. Крупнейшие игроки рынка обладают широчайшим выбором отделочных материалов, фурнитуры, декора. Они легко предложат вариант по снижению цены без потери уникальности дизайн-проекта.

Авторы Нина Важдаева