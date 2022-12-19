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19 декабря, 09:07

Мишустин попросил Голикову взять на контроль выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову лично контролировать работу по предоставлению ежемесячных пособий нуждающимся семьям с детьми.

"Татьяна Алексеевна, пожалуйста, надо держать всё на личном контроле. То, что вы всегда делаете. То, как организована работа по оформлению и предоставлению единого ежемесячного пособия нуждающимся семьям, должно быть в нашем фокусе. Получение такой поддержки должно быть простым и максимально понятным для людей", пояснил он.

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Напомним, что закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребёнка президент России Владимир Путин подписал 21 ноября. Согласно документу, ежемесячная выплата будет назначена на каждого ребёнка в семье до его 17-летия. Пособие также распространяется на беременных женщин и россиян, которые нуждаются в соцподдержке. Бумажные заявления на единое пособие российские семьи с низкими доходами смогут подать с 9 января, а электронные на портале "Госуслуги" можно заполнять уже с 28 декабря.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми

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