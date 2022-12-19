Любителям фотографироваться в спортзале рассказали о возможных проблемах с психикой

Желание делать селфи в фитнес-клубе и выкладывать фотографии в соцсети может говорить о повышенной тревожности. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психиатр московского центра ментального здоровья "Эмпатия" Галина Харькова.

По её словам, фотографирование себя в зеркале спортзала сегодня является чуть ли не самой важной частью похода на тренажёры, а публикация в Сети говорит о желании продемонстрировать поддержание здорового образа жизни.

"Излишне тревожные люди часто пытаются заручиться одобрением окружающих, чтобы чувствовать, что они делают всё "правильно", что у них "всё как у людей". Я советую им принять установку, что правильно — это не так, как нам показывает лента в соцсетях "успешных людей", а так, как комфортно", — подчеркнула специалист.

Харькова отметила, что чрезмерная тревожность негативным образом влияет на качество жизни и мешает заниматься ежедневными делами, поэтому в таком случае стоит обратиться к психиатру.

Ещё одной причиной, по которой память в смартфоне человека наполняется селфи из фитнес-центра, может быть самолюбование. Нередко такие люди имеют нарциссические наклонности, поэтому им важно чувствовать одобрение окружающих, без которого они впадают в тревогу и депрессию. Нарциссам специалист посоветовала переключить фокус с себя на других людей, устанавливая с ними эмоциональные связи.

"Надо прочувствовать ощущение внутренней пустоты и постараться понять, чем вы его заполняете и хотите ли иметь именно такое "наполнение", — заключила Харькова.