ЕС может установить потолок цены на газ в €188

Новое предложение от председательства Чехии в Совете ЕС о лимите цены на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка предполагает её ограничение на уровне €188 за МВт-ч. Об этом сообщила министр энергоперехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

"У нас сегодня есть предложение от председательства — 188 евро", — сказала она в преддверии встречи министров энергетики ЕС, где будет обсуждаться этот механизм.

Ранее Еврокомиссия предложила создать в ЕС временный механизм коррекции рынка, для запуска которого требуется соблюдение двух условий. Первое — расчётная цена месячного фьючерса по индексу Title Transfer Facility (TTF) превышает €275 за МВт-ч в течение двух недель (чуть более €2,8 тысячи за 1000 кубов газа), второе — спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее €58 в течение десяти торговых дней подряд.