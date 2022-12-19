Самолёт с пострадавшим при покушении главой Русского дома вылетел из ЦАР в РФ
Самолёт, на борту которого пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого эвакуируют в РФ, вылетел из Банги. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным российского посольства, состояние здоровья Сытого тяжёлое, медики борются за его жизнь.
Напомним, что о покушении на директора Русского дома в ЦАР стало известно 16 декабря. Оно произошло в Банги — столице страны. Дома у дипломата взорвалась посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование. Сегодня стало известно, что Дмитрия Сытого экстренно эвакуируют после покушения.
ТАСС / EPA / ADRIENNE SURPRENANT