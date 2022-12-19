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19 декабря, 09:31

Самолёт с пострадавшим при покушении главой Русского дома вылетел из ЦАР в РФ

Самолёт, на борту которого пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого эвакуируют в РФ, вылетел из Банги. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным российского посольства, состояние здоровья Сытого тяжёлое, медики борются за его жизнь.

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Напомним, что о покушении на директора Русского дома в ЦАР стало известно 16 декабря. Оно произошло в Банги — столице страны. Дома у дипломата взорвалась посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование. Сегодня стало известно, что Дмитрия Сытого экстренно эвакуируют после покушения.

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ТАСС / EPA / ADRIENNE SURPRENANT

Александра Вишнякова

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