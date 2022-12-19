Названы самые вредные сочетания продуктов, "десертом" к которым станут гастрит и отравление

Мало включать в рацион полезные продукты, нужно ещё и учитывать, сочетаются ли они между собой, поскольку некоторые могут действовать на организм крайне неблагоприятно, предупредила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с Лайфом.

"В противном случае можно нарушить метаболизм, спровоцировать изжогу, вздутие живота и другие проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а также неусвоение полезных микроэлементов и витаминов", — пояснила эксперт.

Например, для переваривания белка организмом вырабатывается соляная кислота, а для переваривания углеводов — щёлочь. Поэтому, если съесть за один приём крахмалистые углеводы и мясо, процесс переваривания пищи и усваивания белков и углеводов замедляется, в кишечнике начинается брожение, что приводит к перегрузке пищеварительной системы, вызывает вздутие живота и желудочные колики. При этом основная опасность кроется в повышении уровня инсулина крови.

Мясо

Не рекомендуется сочетать употребление мяса с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, цветной капустой. Лучше дополнить мясное блюдо овощным салатом, спаржей, листовой зеленью.

Молоко с чаем

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Добавляя в чай молоко, мы уничтожаем все полезные свойства чая. Казеины, присутствующие в молоке, снижают концентрацию в чае катехинов. В свою очередь, кофеин препятствует усвоению кальция из молока. Молоко или сливки, добавленные в зелёный чай, снизят усвоение содержащихся в нём антиоксидантов и других полезных веществ.

Фрукты на десерт

Мы привыкли завершать приём пищи десертом в виде фруктов, однако делать этого нельзя ни в коем случае. Первые горячие блюда перевариваются намного дольше фруктов, и, пока до них дойдёт очередь, пройдёт не менее получаса. За это время фрукты начнут гнить прямо в животе.

Запечённое мясо с сыром

Одно из привычных блюд на нашем столе — запечённое мясо с сыром. Сыр богат фосфором, а мясо — цинком. По отдельности эти продукты очень полезны и необходимы организму, но при их совместном употреблении фосфор замедляет полное усвоение цинка. Кроме того, сыр с мясом могут спровоцировать вздутие живота, особенно при чрезмерном количестве.

Гречка с молоком

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Многие любят завтракать гречкой с молоком, как в детстве. Из молока в первую очередь мы хотим получить кальций, а из гречневой каши — железо. Однако кальций препятствует усваиванию железа, в итоге мы недополучаем обоих микроэлементов.

Стоит помнить, что молоко — это еда, а не напиток. Поэтому ему должен быть отведён отдельный приём пищи. Молоко не сочетается с яйцами, сладостями, шоколадом, чесноком, рыбой, бананами.

Чай с мёдом и мёд с горячим молоком

Большую ошибку мы совершаем, когда пьём горячий чай с мёдом или мёд с горячим молоком, особенно при простуде. При нагревании мёда свыше 40 °С его химический состав изменяется: распадаются фруктоза, белки, витамины. Мало того, образуется канцерогенное вещество гидроксиметилфурфурол, которое, накапливаясь в организме, угнетает работу нервной системы, провоцирует гастрит и отравление.

Салат из огурцов и помидоров

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Кто не любит салат из свежих огурцов и помидоров? Однако, оказывается, их нельзя употреблять в один приём пищи, поскольку фермент огурцов аскорбатоксидаза разрушает витамин С, которым богаты помидоры.

Огурцы — щелочной продукт, тогда как помидоры — кислый. Поэтому в то время, когда в желудке происходит выделение кислоты для переваривания огурцов, помидоры начинают бродить, что провоцирует вздутие живота и повышенное газообразование. Помидоры лучше употреблять отдельно. Это и вкусно и полезно!

Помидоры и сыр

Ещё одна знаменитая закуска — помидоры и сыр. Это вкусно, красиво и популярно. Но не полезно. В тандеме эти продукты провоцируют отложение солей в суставах. Кроме того, кислоты, которые содержатся в томатах, мешают усвоению кальция, которым богат сыр.

Яйца

Завтрак из яичницы с сыром и молоком? Лучше сочетать яйца с овощами: помидорами, болгарским перцем, кабачками, без добавления лишнего. И ни в коем случае не есть с мясом, чесноком и фруктами.

Свёкла с майонезом

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Вкусное и популярное блюдо, которое следует есть в меру. У свёклы высокий гликемический индекс, близкий к максимальному. После употребления овоща подскакивает инсулин, а майонез нагружает жиром печень. Чтобы снизить нагрузку, следует есть свёклу со сметаной, яйцами и другими овощами.

Нельзя есть этот корнеплод с картошкой, поскольку это только увеличивает инсулиновую нагрузку. Свёкла с майонезом и картофелем вообще противопоказана при панкреатите и сахарном диабете.

Белый хлеб и варенье

Рафинированная пшеничная мука в комбинации с джемом заставит глюкозу в крови взлететь до небес, ведь и то и другое — быстрые углеводы. Лучше заменить варенье мёдом или пастой с высоким содержанием протеина, а хлеб — на цельнозерновой.

Сладкие газированные напитки с алкоголем

В барах и на домашних вечеринках популярны коктейли вроде "ром – кола", которые делают и так вредный алкоголь ещё опаснее для организма. Сладкая газировка замедляет опьянение и маскирует вкус алкоголя, из-за чего человек может выпить больше, чем изначально планировал. Фруктоза из напитка откладывается в печени, формируя висцеральный жир.

Кроме того, алкоголь сам по себе высококалорийный. Например, в роме содержится 231 ккал на 100 г, и газировка сильно увеличивает этот показатель. В итоге калорийность коктейля будет примерно такой же, как у полноценного ужина. Подобные напитки формируют профицит калорий. Их нельзя пить, если вы хотите похудеть или хотя бы просто не поправляться.