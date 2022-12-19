Ёлочные игрушки с призывами убивать русских нашли у испуганного водителя при въезде в Луганск

Житель Северодонецка хотел привезти в Луганск ёлочные игрушки с призывами убивать русских, его действия курировал Центр информационно-психологических операций Украины. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель спецслужб.

"В целях проверки останавливали транспорт, осматривали. Один из водителей проявил признаки испуга, что вызвало у нас подозрение. Нашли интересный пакет. Казалось бы, мелочь, ёлочные игрушки, но с интересным текстом", — пояснил он.

На украшениях для ёлки были надписи, разжигающие межнациональную рознь, например призывы убивать русских, продолжил собеседник агентства. Задержанный признался, что собирался развесить эти игрушки на ёлке возле одного из учебных заведений в центральной части города. Таким способом Киев хотел сымитировать "проукраинские настроения" в ЛНР.