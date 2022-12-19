Названы 6 способов ускорить зарядку смартфона

Ускорить процесс зарядки гаджета можно несколькими способами, но самое главное правило — использовать оригинальные кабели и блоки питания. Об этом рассказал Лайфу заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

"Если есть USB-порт или мощный адаптер, необходим ещё кабель, осуществляющий такую функцию. Быстрая зарядка отличается от обычной величиной зарядного тока. Ёмкость аккумуляторов современных смартфонов или планшетов составляет 2000–5000 mAh и более, а максимальный ток для кабелей в USB выдерживает до 5Аh. Данную проблему решает электроника с использованием специальных функций", — рассказал эксперт.

Ряд компаний предлагает системы быстрой зарядки только для гаджетов со своими процессорами — Samsung, Huawei, Lenovo — это оригинальные, ни с чем не совместимые стандарты. Поэтому для быстрой зарядки категорически не рекомендуется использовать "случайные" кабели.

Это особенно важно для кабелей с разъёмами Type-C, но актуально и для других, подчеркнул специалист. Если разъём контактирует неплотно, гаджет будет заряжаться намного дольше. Более того, возникающий из-за искрения контактов нагрев может привести к повреждению разъёма и даже воспламенению прилегающего пластика.

Также для увеличения скорости заряда рекомендуется выключать смартфон или переводить его в режим полёта. Пользоваться гаджетом во время подзарядки не рекомендуется – энергию также съедает видео, музыка, игры и т.д. Имеет значение и то, каким способом идёт подзарядка.

"Заряжать через розетку быстрее, чем через USB-порт компьютера или в автомобиле. Беспроводная зарядка в принципе хороша только в случае, если вы готовы положить на неё смартфон и забыть о нём на какое-то время. Если всё же приходится заряжать устройство через ПК, то отключите процесс синхронизации, т.е. выберите режим "только зарядка", — советует Магомедов.

Но главным правилом быстрой зарядки остаётся использование оригинальных устройств, а если родная зарядка вышла из строя, лучше приобрести новую, чем заряжать некачественной или предназначенной для другого устройства, заключил специалист.