Названы 6 способов ускорить зарядку смартфона
IT-эксперт Магомедов назвал шесть способов ускорить зарядку смартфона
Ускорить процесс зарядки гаджета можно несколькими способами, но самое главное правило — использовать оригинальные кабели и блоки питания. Об этом рассказал Лайфу заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
"Если есть USB-порт или мощный адаптер, необходим ещё кабель, осуществляющий такую функцию. Быстрая зарядка отличается от обычной величиной зарядного тока. Ёмкость аккумуляторов современных смартфонов или планшетов составляет 2000–5000 mAh и более, а максимальный ток для кабелей в USB выдерживает до 5Аh. Данную проблему решает электроника с использованием специальных функций", — рассказал эксперт.
Ряд компаний предлагает системы быстрой зарядки только для гаджетов со своими процессорами — Samsung, Huawei, Lenovo — это оригинальные, ни с чем не совместимые стандарты. Поэтому для быстрой зарядки категорически не рекомендуется использовать "случайные" кабели.
Это особенно важно для кабелей с разъёмами Type-C, но актуально и для других, подчеркнул специалист. Если разъём контактирует неплотно, гаджет будет заряжаться намного дольше. Более того, возникающий из-за искрения контактов нагрев может привести к повреждению разъёма и даже воспламенению прилегающего пластика.
Также для увеличения скорости заряда рекомендуется выключать смартфон или переводить его в режим полёта. Пользоваться гаджетом во время подзарядки не рекомендуется – энергию также съедает видео, музыка, игры и т.д. Имеет значение и то, каким способом идёт подзарядка.
"Заряжать через розетку быстрее, чем через USB-порт компьютера или в автомобиле. Беспроводная зарядка в принципе хороша только в случае, если вы готовы положить на неё смартфон и забыть о нём на какое-то время. Если всё же приходится заряжать устройство через ПК, то отключите процесс синхронизации, т.е. выберите режим "только зарядка", — советует Магомедов.
Но главным правилом быстрой зарядки остаётся использование оригинальных устройств, а если родная зарядка вышла из строя, лучше приобрести новую, чем заряжать некачественной или предназначенной для другого устройства, заключил специалист.
Ранее эксперт Кусков отметил, что использование гаджетов при зарядке может испортить аккумулятор. Также, ставя гаджет на зарядку, лучше снимать чехол и работать с другого устройства, советует он.
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