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19 декабря, 09:58

"Взрывоопасную" посылку с боеприпасами времён ВОВ нашли на почте в Москве

Взрывоопасную посылку обнаружили в отделении Почты России в Краснопрудном переулке в Москве. По данным источника Лайфа, внутри находятся два взрывателя от немецких снарядов времён Великой Отечественной войны.

Собеседник Лайфа уточнил, что посылка направлялась из Москвы в Ригу. Её "выловили" в таможенном отделе. Специалисты МЧС уже выехали на место.

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А ранее в Чите работники мусоросортировочного завода нашли боевые патроны и учебную мину среди отходов. По инструкции все работы на производстве были остановлены, обесточено оборудование и эвакуированы сотрудники. На место прибыли оперативные службы, территорию оцепили.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Александра Вишнякова

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