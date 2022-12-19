"Взрывоопасную" посылку с боеприпасами времён ВОВ нашли на почте в Москве

Взрывоопасную посылку обнаружили в отделении Почты России в Краснопрудном переулке в Москве. По данным источника Лайфа, внутри находятся два взрывателя от немецких снарядов времён Великой Отечественной войны.

Собеседник Лайфа уточнил, что посылка направлялась из Москвы в Ригу. Её "выловили" в таможенном отделе. Специалисты МЧС уже выехали на место.