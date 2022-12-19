"Взрывоопасную" посылку с боеприпасами времён ВОВ нашли на почте в Москве
Взрывоопасную посылку обнаружили в отделении Почты России в Краснопрудном переулке в Москве. По данным источника Лайфа, внутри находятся два взрывателя от немецких снарядов времён Великой Отечественной войны.
Собеседник Лайфа уточнил, что посылка направлялась из Москвы в Ригу. Её "выловили" в таможенном отделе. Специалисты МЧС уже выехали на место.
А ранее в Чите работники мусоросортировочного завода нашли боевые патроны и учебную мину среди отходов. По инструкции все работы на производстве были остановлены, обесточено оборудование и эвакуированы сотрудники. На место прибыли оперативные службы, территорию оцепили.
ТАСС / Кирилл Кухмарь