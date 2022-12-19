На Крымском мосту остановили автомобильное движение

Сегодня на несколько часов будет приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта полуострова, временное ограничение на проезд ввели в связи с ремонтно-восстановительными работами.

"19 декабря 2022 года с 12:00 до 18:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В связи с ремонтно-восстановительными работами", — сказано в сообщении.