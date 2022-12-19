На Крымском мосту остановили автомобильное движение
На Крымском мосту на шесть часов остановили движение автомобилей из-за плановых работ
Сегодня на несколько часов будет приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта полуострова, временное ограничение на проезд ввели в связи с ремонтно-восстановительными работами.
"19 декабря 2022 года с 12:00 до 18:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В связи с ремонтно-восстановительными работами", — сказано в сообщении.
В этой связи ведомство попросило не планировать поездки по мосту из Крыма в Краснодарский край и обратно.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту открыли движение машин по отремонтированной части дороги. Напомним, 8 октября там произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. За соучастие в теракте задержаны граждане РФ, Украины и Армении.
ТАСС / Сергей Мальгавко