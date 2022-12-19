Ростех нарастил выпуск ракет к комплексу "Искандер"
Ростех в разы увеличил производство боеприпасов к ракетному комплексу "Искандер"
Ростех существенно увеличил производство пусковых установок и боеприпасов к ОТРК "Искандер". Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.
"Высокоточные комплексы сегодня работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры на другой территории, это наш знаменитый "Искандер". Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надёжно. Здесь мы должны отметить, что [выпуск] пусковых установок и, собственно говоря, боеприпасов увеличиваем в разы", — заметил Артяков.
Ранее в Ростехе сообщили о завершении стратегических испытаний среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Серийное производство МС-21 должно начаться в 2024 году. А до 2030 года в России планируют собрать около 270 таких самолётов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ