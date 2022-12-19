Офис Зеленского подняли на смех в Сети из-за обиды на ФИФА
Читатели Twitter высмеяли власти Украины за претензии к ФИФА после финала ЧМ-2022
Пользователи "Твиттера" с юмором отреагировали на громкое заявление официального аккаунта Украины в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с запретом на трансляцию речи украинского президента Владимира Зеленского перед финалом чемпионата мира в Катаре.
Официальный украинский аккаунт опубликовал твит с текстом "Неважно, кто сегодня выиграет, ФИФА уже проиграла". Многие при этом порадовались решению организации сохранять политический нейтралитет, в то время как Киев пользуется любой возможностью для саморекламы.
"Вы не можете использовать каждую платформу в своих интересах, пропагандисты", — написал один из комментаторов.
"Это вам не Евровидение", — заметил ещё один пользователь.
Другой читатель добавил, что в футболе нет места "никакой политике и пропаганде войны" и "нужен мир — решайте всё дипломатическим путём". Также прозвучало мнение, что "ФИФА избавила Зеленского от неловкости услышать, как целый стадион освистывает и высмеивает его сообщение".
"Ливия, Конго, Йемен, Сирия, Ирак, Афганистан и так далее никогда не просили выступить в финале ФИФА", — заметил ещё один юзер.
Ранее Лайф рассказывал, что офис Зеленского обиделся на ФИФА за отказ показать его обращение на финале ЧМ-2022. Трансляцию ролика в организации посчитали слишком политическим действием, но в Киеве уверяют в обратном.
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