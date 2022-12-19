Москвич случайно спас девушку, внезапно родившую прямо в подъезде дома
В Москве мужчина случайно спас девушку и её новорождённого ребёнка
В Москве автолюбитель случайно спас девушку и её новорождённого ребёнка. Как пишет SHOT, на проспекте Маршала Жукова к его машине подошли два человека, сообщившие о женских криках о помощи в подъезде неподалёку. Уже там он увидел бледную женщину, которая рассказала ему о непредвиденных родах.
Столичный водитель случайно спас девушку и её рождённого в подъезде сына. Видео © SHOT
Убедившись, что с младенцем всё хорошо, тот сразу вызвал скорую. По прибытии врачи перерезали пуповину, укутали ребёнка и увезли двоих пациентов в перинатальный центр, где сейчас они находятся под наблюдением. Как выяснилось позже, новоиспечённой маме 26 лет и она приехала в столицу из Армавира. Сам малыш родился на месяц раньше положенного и весит почти три килограмма.
Лайф рассказывал о пассажирке рейса Эквадор – Амстердам, которая родила во время полёта. Девушка почувствовала боль в животе и вышла в туалет, где на свет и появился мальчик. Оказалось, что мать была не в курсе своей беременности.
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