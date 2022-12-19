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19 декабря, 11:44

"Ещё одна большая битва": Сийярто анонсировал острые дебаты на тему потолка цен на газ

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что потолок цен на газ будет утверждён в понедельник

Несмотря на весь вред инициативы, потолок цен на газ, скорее всего, будет утверждён в понедельник. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, на предстоящем совещании в Брюсселе ожидаются острые дебаты на данную тему.

"Совет министров энергетики ЕС, вероятно, никогда не собирался так часто, но сейчас это оправданно, учитывая энергетический кризис в Европе. Предлагаемое ограничение цен на природный газ является неправильным, вредным и опасным, но, похоже, оно всё же может быть введено. Итак, сегодня в Брюсселе ещё одна большая битва", написал он в одной из социальных сетей.

Евросоюзу предложили снизить потолок цен на газ, пишут СМИ

Евросоюзу предложили снизить потолок цен на газ, пишут СМИ

Лайф писал о реакции МИД России на данную инициативу. По словам посла по особым поручениям ведомства Юрия Сентюрина, мера не является рыночной и приведёт к деградации и дестабилизации рынка. Позже министр энергоперехода Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что ценовой потолок может быть установлен на уровне в 188 евро за МВт.ч.

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Матвей Шандрыголов

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