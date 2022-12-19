"Ещё одна большая битва": Сийярто анонсировал острые дебаты на тему потолка цен на газ

Несмотря на весь вред инициативы, потолок цен на газ, скорее всего, будет утверждён в понедельник. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, на предстоящем совещании в Брюсселе ожидаются острые дебаты на данную тему.

"Совет министров энергетики ЕС, вероятно, никогда не собирался так часто, но сейчас это оправданно, учитывая энергетический кризис в Европе. Предлагаемое ограничение цен на природный газ является неправильным, вредным и опасным, но, похоже, оно всё же может быть введено. Итак, сегодня в Брюсселе ещё одна большая битва", — написал он в одной из социальных сетей.