Диетолог объяснила, как организовать новогодний ужин, чтобы веселье прошло без последствий

Традиционно новогоднее меню отличается разнообразием блюд, которые не всегда полезны. Чтобы не доставить проблем организму на праздниках, а также не набрать лишних килограммов, нужно придерживаться определённых правил. Об этом в беседе с kp.ru рассказала эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения", информационный куратор проекта "Здоровое питание" Екатерина Головкова.

По словам специалиста, для начала нужно спланировать новогоднее меню. Это позволит избежать суеты на кухне и сохранить свежесть блюд. Новогодний ужин 31 декабря лучше начинать примерно в 22:00, тогда же и стоит подать основное горячее блюдо. Ночью лучше обойтись без него, оставив для первых новогодних часов салаты и лёгкие закуски. Хранить эти блюда необходимо в холодильнике, ведь в холоде и герметичных контейнерах блюда сохранят свежесть и привлекательный внешний вид. Если нужно, можно применять и пищевую плёнку.

Вместо традиционного майонеза лучше использовать альтернативные заправки, например масло, йогурт или сметану, продолжила диетолог. Головкова также напомнила, что блюда с майонезом и сметаной портятся довольно быстро и в них потом размножаются опасные бактерии. Она рекомендует в данном вопросе отдать предпочтение растительному маслу.

"Хороши любые варианты: оливковое, подсолнечное, кукурузное и так далее. Салаты с такими ингредиентами, а также заправленные, к примеру, бальзамическим уксусом, относительно безопасны. Они не так быстро портятся и могут храниться при комнатной температуре до нескольких часов", — считает врач.

Эксперт также подчеркнула, что не нужно садиться за праздничный стол на пустой желудок — это может привести к быстрому перееданию. В этот день не забывайте про завтрак и еду в течение дня. Не стоит набрасываться на блюда — лучше всего растянуть удовольствие. Это правило позволит избежать неприятных последствий излишнего потребления.

Так как практически ни один праздник не обходится без алкоголя, важно соблюдать чувство меры в данном вопросе. Как известно, спиртное обезвоживает организм и можно получить отравление даже при умеренном его употреблении. Поэтому диетолог советует соблюдать питьевой режим на протяжении всего дня перед застольем — это позволит избежать обезвоживания.