В российском регионе за 12 дней до Нового года зацвели одуванчики и выползли божьи коровки

В Ставрополе зацвели одуванчики и появились божьи коровки из-за аномально тёплой погоды, пишет kp.ru. Явление кажется особенно удивительным на фоне последних сильных снегопадов в Центральной России.

В Ставрополе заметили проснувшихся божьих коровок. Фото © kp.ru / Анна Егорова

Накануне в регионе зафиксирована самая высокая температура в этом декабре — плюс 15,2. Рекорд всё же побит не был, так как 18 декабря 1982 года термометр показывал 16,4 выше нуля. А абсолютным максимумом месяца называются показатели 5 декабря 2010 года, когда на приборе было 21,9 градуса.

Сейчас в юго-западном районе Ставрополя пробиваются через старую листву одуванчики, и это за две недели до Нового года. А на траву преспокойно выползли погреться божьи коровки. Однако синоптики предупредили, что уже на этой неделе регион столкнётся с похолоданием и мокрым снегом, а температура опустится до минус десяти.