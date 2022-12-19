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19 декабря, 11:19

В российском регионе за 12 дней до Нового года зацвели одуванчики и выползли божьи коровки

В Ставрополе за 12 дней до Нового года зацвели одуванчики и выползли божьи коровки из-за жары

<p>В Ставрополе зацвели одуванчики. Фото © <a href="https://www.stav.kp.ru/daily/27485.5/4694609/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a> / Анна Егорова</p>

В Ставрополе зацвели одуванчики. Фото © kp.ru / Анна Егорова

В Ставрополе зацвели одуванчики и появились божьи коровки из-за аномально тёплой погоды, пишет kp.ru. Явление кажется особенно удивительным на фоне последних сильных снегопадов в Центральной России.

В Ставрополе заметили проснувшихся божьих коровок. Фото © kp.ru / Анна Егорова

В Ставрополе заметили проснувшихся божьих коровок. Фото © kp.ru / Анна Егорова

Накануне в регионе зафиксирована самая высокая температура в этом декабре — плюс 15,2. Рекорд всё же побит не был, так как 18 декабря 1982 года термометр показывал 16,4 выше нуля. А абсолютным максимумом месяца называются показатели 5 декабря 2010 года, когда на приборе было 21,9 градуса.

Сейчас в юго-западном районе Ставрополя пробиваются через старую листву одуванчики, и это за две недели до Нового года. А на траву преспокойно выползли погреться божьи коровки. Однако синоптики предупредили, что уже на этой неделе регион столкнётся с похолоданием и мокрым снегом, а температура опустится до минус десяти.

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Татьяна Миссуми

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