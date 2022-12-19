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19 декабря, 11:02

Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете на услуги суррогатного материнства для одиноких мужчин и иностранцев. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке граждане России или одинокая россиянка, которая не может выносить или родить малыша по медицинским показаниям.

Активистка объяснила, как закон о суррогатном материнстве защитит права детей

Активистка объяснила, как закон о суррогатном материнстве защитит права детей

Напомним, закон о запрете на суррогатное материнство в РФ для иностранных граждан — это инициатива "Единой России". По словам вице-спикера Госдумы, главы Комиссии партии по защите материнства и детства Анны Кузнецовой, это защитит национальные интересы страны и жизнь 45 тысяч детей.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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