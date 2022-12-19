Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете на услуги суррогатного материнства для одиноких мужчин и иностранцев. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
В соответствии с документом теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке граждане России или одинокая россиянка, которая не может выносить или родить малыша по медицинским показаниям.
Напомним, закон о запрете на суррогатное материнство в РФ для иностранных граждан — это инициатива "Единой России". По словам вице-спикера Госдумы, главы Комиссии партии по защите материнства и детства Анны Кузнецовой, это защитит национальные интересы страны и жизнь 45 тысяч детей.