Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете на услуги суррогатного материнства для одиноких мужчин и иностранцев. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке граждане России или одинокая россиянка, которая не может выносить или родить малыша по медицинским показаниям.