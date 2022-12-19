Минобороны: Системы ПВО сбили четыре ракеты HARM в Белгородской области
Системы противовоздушной обороны за сутки сбили над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM", — сказал Конашенков на брифинге.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вчера сообщил, что над городом и областью работает ПВО. В результате воздушной атаки ВСУ погиб мужчина, который приехал из Тамбова и работал на стройке цеха для птицефабрики, куда и попал снаряд. Ночью регион вновь подвергся обстрелу. Общее число пострадавших в Белгороде за сутки составило 12 человек.
ТАСС / Николай Тришин