Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 декабря, 10:56

Минобороны: Системы ПВО сбили четыре ракеты HARM в Белгородской области

Системы противовоздушной обороны за сутки сбили над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM", — сказал Конашенков на брифинге.

Войска России уничтожили американскую РЛС в районе Константиновки

Войска России уничтожили американскую РЛС в районе Константиновки

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вчера сообщил, что над городом и областью работает ПВО. В результате воздушной атаки ВСУ погиб мужчина, который приехал из Тамбова и работал на стройке цеха для птицефабрики, куда и попал снаряд. Ночью регион вновь подвергся обстрелу. Общее число пострадавших в Белгороде за сутки составило 12 человек.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров