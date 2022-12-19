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Регион
Опубликовано 19 декабря 2022, 10:56

Минобороны: Системы ПВО сбили четыре ракеты HARM в Белгородской области

Системы противовоздушной обороны за сутки сбили над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM", — сказал Конашенков на брифинге.

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вчера сообщил, что над городом и областью работает ПВО. В результате воздушной атаки ВСУ погиб мужчина, который приехал из Тамбова и работал на стройке цеха для птицефабрики, куда и попал снаряд. Ночью регион вновь подвергся обстрелу. Общее число пострадавших в Белгороде за сутки составило 12 человек.

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ТАСС / Николай Тришин

Оксана Попова
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