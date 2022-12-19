Российские военные отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Безуспешные попытки Вооружённых сил Украины атаковать на Южно-Донецком направлении завершились потерей до 80 военных убитыми и ранеными: российские военные нанесли поражение 72-й мехбригаде и 108-й бригаде теробороны ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка и Новосёлка Донецкой Народной Республики", — рассказал он.
По данным МО РФ, общие потери противника на этом направлении составили до 80 военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.
Также стало известно, что ВС РФ уничтожили четыре украинские диверсионные группы в районе населённого пункта Розовка в ЛНР, а ещё две — в районе Никольского в ДНР.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ