ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2022, 10:47
3092

Российские военные отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Безуспешные попытки Вооружённых сил Украины атаковать на Южно-Донецком направлении завершились потерей до 80 военных убитыми и ранеными: российские военные нанесли поражение 72-й мехбригаде и 108-й бригаде теробороны ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка и Новосёлка Донецкой Народной Республики", — рассказал он.

По данным МО РФ, общие потери противника на этом направлении составили до 80 военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Пункты дислокации украинской группировки "Юг" оказались под огнём ВС РФ
Пункты дислокации украинской группировки "Юг" оказались под огнём ВС РФ

Также стало известно, что ВС РФ уничтожили четыре украинские диверсионные группы в районе населённого пункта Розовка в ЛНР, а ещё две — в районе Никольского в ДНР.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar