Безуспешные попытки Вооружённых сил Украины атаковать на Южно-Донецком направлении завершились потерей до 80 военных убитыми и ранеными: российские военные нанесли поражение 72-й мехбригаде и 108-й бригаде теробороны ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка и Новосёлка Донецкой Народной Республики", — рассказал он.