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Опубликовано 19 декабря 2022, 10:39

Пункты дислокации украинской группировки "Юг" оказались под огнём ВС РФ

Генерал-лейтенант Конашенков: ВС РФ поразили пункт временной дислокации группы центра спецопераций "Юг" ВСУ

Российские военные успешно поразили пункт временной дислокации группы центра специальных операций "Юг" Вооружённых сил Украины. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"Поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь в Донецкой Народной Республике, Херсон и Велетенское в Херсонской области", сообщил он на брифинге в понедельник.

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Ранее сообщалось, что российские артиллеристы поразили резервы ВСУ в результате огневого налёта на Краснолиманском направлении. Также Российская армия за сутки уничтожила до 25 украинских бойцов на Купянском направлении в результате огневого поражения ВСУ в Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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