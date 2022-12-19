Пункты дислокации украинской группировки "Юг" оказались под огнём ВС РФ

"Поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь в Донецкой Народной Республике, Херсон и Велетенское в Херсонской области", — сообщил он на брифинге в понедельник.