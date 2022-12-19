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19 декабря, 10:38

В результате огневого налёта ВС РФ уничтожено более 20 военных ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 20 украинских военных в результате огневого налёта артиллерии на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огневого налёта российской артиллерии по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожены более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", — заявил Конашенков.

Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении

Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении

А накануне, 18 декабря, в ходе специальной военной операции на Украине бойцы Российской армии нанесли огневое поражение ВСУ в районе Кисловки в Харьковской области. В результате украинские военные лишились 25 солдат.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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