В результате огневого налёта ВС РФ уничтожено более 20 военных ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 20 украинских военных в результате огневого налёта артиллерии на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огневого налёта российской артиллерии по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожены более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", — заявил Конашенков.