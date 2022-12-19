Представители Запада больше не в силах скрывать настоящие потери ВСУ. Ни для кого уже не секрет, что Украина имеет огромную возможность проиграть России. Об этом заявил член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил – младший.

По его словам, несмотря на то что в повестке СМИ и в заявлениях Белого дома только и говорится о "практической победе" Киева, на самом же деле это ничуть не соответствует действительности. Факты на поле боя говорят об обратном, причём Вашингтон об этом знает.

"Милитаристы понимают, что их циничная политика в отношении Украины не смогла вытеснить Россию. Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала такой внешней политики", — приводит его слова The American Conservative.

Помимо того, что кампания Запада по замалчиванию реальных потерь ВСУ терпит настоящий крах, ещё и СМИ всё чаще сообщают о практическом завершении поставок Киеву из-за дефицита военной техники у США и Европы. Это явно противоречит заявлениям, что дела Украины на фронте идут хорошо, указал эксперт.

Вместе с тем он раскритиковал и обвинил Вашингтон в ненужной гибели мирных людей в ходе конфликта. По мнению О'Нила, массовых потерь можно было избежать, если бы американские власти не вмешались в отношения между Россией и Незалежной.

"Многие украинцы потеряли своих близких, и им предстоит пережить жестокую зиму ради таких людей, как Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден. Пришло время западным лидерам посмотреть правде в глаза и начать переговоры, чтобы спасти людей от этой человеческой трагедии", — заявил обозреватель.