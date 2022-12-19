ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2022, 10:31
7547

На Западе признали крах попыток скрыть реальные потери ВСУ

TAC: Запад больше не в силах скрывать правду о реальных потерях ВСУ

Представители Запада больше не в силах скрывать настоящие потери ВСУ. Ни для кого уже не секрет, что Украина имеет огромную возможность проиграть России. Об этом заявил член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил – младший.

По его словам, несмотря на то что в повестке СМИ и в заявлениях Белого дома только и говорится о "практической победе" Киева, на самом же деле это ничуть не соответствует действительности. Факты на поле боя говорят об обратном, причём Вашингтон об этом знает.

"Милитаристы понимают, что их циничная политика в отношении Украины не смогла вытеснить Россию. Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала такой внешней политики", — приводит его слова The American Conservative.

Помимо того, что кампания Запада по замалчиванию реальных потерь ВСУ терпит настоящий крах, ещё и СМИ всё чаще сообщают о практическом завершении поставок Киеву из-за дефицита военной техники у США и Европы. Это явно противоречит заявлениям, что дела Украины на фронте идут хорошо, указал эксперт.

Вместе с тем он раскритиковал и обвинил Вашингтон в ненужной гибели мирных людей в ходе конфликта. По мнению О'Нила, массовых потерь можно было избежать, если бы американские власти не вмешались в отношения между Россией и Незалежной.

"Многие украинцы потеряли своих близких, и им предстоит пережить жестокую зиму ради таких людей, как Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден. Пришло время западным лидерам посмотреть правде в глаза и начать переговоры, чтобы спасти людей от этой человеческой трагедии", — заявил обозреватель.

Почему западные эксперты пророчат Киеву поражение зимой
Почему западные эксперты пророчат Киеву поражение зимой

Кстати, ранее Лайф писал, что США преследуют три главные цели, продолжая способствовать эскалации конфликта на Украине. Это всестороннее ослабление России, стабилизация режима нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского и подталкивание Европы к зависимости от политической воли Вашингтона.

BannerImage

Getty Images / Scott Peterson

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar