Эти игрушки не пройдут "протокол на слюни", поэтому от них лучше отказаться

В преддверии Нового года россияне традиционно украшают дома, чтобы создать праздничную атмосферу. Как рассказала эксперт Центра сертификации и экспертизы качества продукции и услуг Зинаида Алексеева, долгожданный праздник может быть испорчен, если в доме окажутся опасные для здоровья игрушки. Мнением она поделилась с телеканалом "Санкт-Петербург".

Несмотря на красоту, многие украшения могут быть довольно опасными, а особенно для детей. По словам эксперта, при выборе игрушек в первую очередь стоит обращать внимание на запах. Если предмет пахнет подозрительно и "химически", то от его покупки стоит отказаться. Кроме того, следует обратить внимание на блёстки, которые некоторые производители не жалеют для товаров. Эти яркие стразы могут вызвать серьёзную аллергию у ребёнка, предупредила собеседница телеканала.

"Я бы детям до трёх лет вообще не рекомендовала давать всю эту красоту в руки. Когда мы проверяем, например, детские игрушки, есть один показатель, который в профессиональной среде называется "протокол на слюни", — мы проверяем воздействие на слизистую", — сообщила Алексеева.

Но, как известно, новогодние игрушки не подлежат обязательной сертификации, поэтому "протокол на слюни" они не проходят. Если ребёнок украшает вместе с родителями ёлку, то ничего страшного в этом нет. Однако для постоянных игр давать малышу игрушки не нужно, так как это небезопасно.