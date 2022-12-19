В Белоруссии завершилась внезапная проверка боевой готовности ВС республики
В Белоруссии завершились мероприятия по внезапной проверке боевой готовности Вооружённых сил республики. Об этом рассказали в телеграм-канале оборонного ведомства.
"В Вооружённых силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь — главнокомандующего вооружёнными силами Александра Лукашенко", — сказано в сообщении.
Внезапная проверка боевой готовности войск началась в Белоруссии 13 декабря. Такое поручение дал президент Александр Лукашенко. Мероприятия, как утверждали военные, носили комплексный характер. Войскам предстояло выдвинуться в обозначенные учениями районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки.
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ТАСС / Пётр Ковалёв