В Белоруссии завершилась внезапная проверка боевой готовности ВС республики

В Белоруссии завершились мероприятия по внезапной проверке боевой готовности Вооружённых сил республики. Об этом рассказали в телеграм-канале оборонного ведомства.

"В Вооружённых силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь — главнокомандующего вооружёнными силами Александра Лукашенко", — сказано в сообщении.