Войска России уничтожили более 130 бойцов ВСУ и заняли выгодные рубежи на донецком фронте
Войска России продолжили наступление и заняли более выгодные рубежи на донецком фронте
Российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение подразделениям ВСУ и заняли выгодные рубежи. Об этом проинформировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. Артиллерийским огнём сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населённых пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское ДНР", — уточнил офицер.
Согласно данным МО РФ, за минувшие сутки в результате действий российских военных на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
А ранее Лайф сообщал, что российские артиллерия и авиация сорвали попытки ВСУ атаковать в направлении Софиевки в ЛНР. В результате было уничтожено до 35 украинских военных, боевая бронированная машина и три пикапа.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ