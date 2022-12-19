Войска России уничтожили более 130 бойцов ВСУ и заняли выгодные рубежи на донецком фронте

Российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение подразделениям ВСУ и заняли выгодные рубежи. Об этом проинформировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. Артиллерийским огнём сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населённых пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское ДНР", — уточнил офицер.

Согласно данным МО РФ, за минувшие сутки в результате действий российских военных на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.