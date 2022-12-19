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Опубликовано 19 декабря 2022, 10:42

Войска России уничтожили более 130 бойцов ВСУ и заняли выгодные рубежи на донецком фронте

Войска России продолжили наступление и заняли более выгодные рубежи на донецком фронте

Российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение подразделениям ВСУ и заняли выгодные рубежи. Об этом проинформировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. Артиллерийским огнём сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населённых пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское ДНР", — уточнил офицер.

Согласно данным МО РФ, за минувшие сутки в результате действий российских военных на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

А ранее Лайф сообщал, что российские артиллерия и авиация сорвали попытки ВСУ атаковать в направлении Софиевки в ЛНР. В результате было уничтожено до 35 украинских военных, боевая бронированная машина и три пикапа.

Пункты дислокации украинской группировки "Юг" оказались под огнём ВС РФ
Пункты дислокации украинской группировки "Юг" оказались под огнём ВС РФ
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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