ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2022, 10:44

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о шести уничтоженных ДРГ противника в Донбассе

Четыре украинские диверсионные группы были уничтожены в районе населённого пункта Розовка в ЛНР, а ещё две — в районе Никольского в ДНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до семидесяти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", — сообщил он на брифинге в понедельник.

Почему западные эксперты пророчат Киеву поражение зимой
Почему западные эксперты пророчат Киеву поражение зимой

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали до 65 украинских военных в результате безуспешных попыток ВСУ контратаковать позиции российских войск в Луганской Народной Республике, а бойцы "Ахмата" успешно "денацифицировали" украинскую ДРГ в направлении Кременной.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar