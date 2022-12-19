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19 декабря, 10:44

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о шести уничтоженных ДРГ противника в Донбассе

Четыре украинские диверсионные группы были уничтожены в районе населённого пункта Розовка в ЛНР, а ещё две — в районе Никольского в ДНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до семидесяти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", — сообщил он на брифинге в понедельник.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали до 65 украинских военных в результате безуспешных попыток ВСУ контратаковать позиции российских войск в Луганской Народной Республике, а бойцы "Ахмата" успешно "денацифицировали" украинскую ДРГ в направлении Кременной.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

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