Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о шести уничтоженных ДРГ противника в Донбассе
Четыре украинские диверсионные группы были уничтожены в районе населённого пункта Розовка в ЛНР, а ещё две — в районе Никольского в ДНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до семидесяти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", — сообщил он на брифинге в понедельник.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали до 65 украинских военных в результате безуспешных попыток ВСУ контратаковать позиции российских войск в Луганской Народной Республике, а бойцы "Ахмата" успешно "денацифицировали" украинскую ДРГ в направлении Кременной.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ