Инфекционист объяснила роль ковида в высокой заболеваемости гриппом в этом году

В России за последнее время значительно увеличилась заболеваемость гриппом. Например, в Санкт-Петербурге за неделю рост составил 60%. Почему так происходит, в беседе с газетой "Петербургский дневник" объяснила доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим отделением больницы имени Боткина Ольга Соколова.

По словам специалиста, из-за пандемии ковида, который ходил по миру последние два года, гриппом практически никто не болел. В связи с этим у людей значительно ослаб иммунитет к этому вирусу, отчего сейчас и наблюдается рост заболеваемости.

Соколова подчеркнула, что последняя версия вакцины от гриппа удачно бьёт по всем его вариантам, включая H1N1 (свиной грипп). При этом она напомнила, что прививочная кампания уже завершилась, однако ещё можно успеть "запрыгнуть в уходящий поезд" или же соблюдать простые правила профилактики — маски, мытьё рук и избегание большого скопления людей.

Специалист также призвала не заниматься самолечением, в особенности — антибиотиками, а при первых симптомах обращаться к врачу. Причём если признаки болезни ярко выражены, то не стоит и отказываться от госпитализации, ведь чем раньше начать терапию, тем благополучнее будет исход, добавила Соколова.