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19 декабря, 10:46

Появилось видео со сгоревшим после падения вертолётом Ми-8 в Магаданской области

Появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало кадры с места крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области.

Место крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Видео © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

На кадрах показана работа спасателей, которые разбирают обломки повреждённого и обгоревшего вертолёта, а также работа сотрудников регионального СК.

Как уже писал Лайф, воздушное судно, на борту которого находились три члена экипажа, совершило жёсткую посадку и столкнулось со строительным вагончиком в Магаданской области. В результате пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба".

СК назвал две основные версии крушения вертолёта в Улан-Удэ

СК назвал две основные версии крушения вертолёта в Улан-Удэ

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Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Николь Вербер

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