Появилось видео со сгоревшим после падения вертолётом Ми-8 в Магаданской области

На кадрах показана работа спасателей, которые разбирают обломки повреждённого и обгоревшего вертолёта, а также работа сотрудников регионального СК.

Как уже писал Лайф, воздушное судно, на борту которого находились три члена экипажа, совершило жёсткую посадку и столкнулось со строительным вагончиком в Магаданской области. В результате пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба".