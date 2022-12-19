Появилось видео со сгоревшим после падения вертолётом Ми-8 в Магаданской области
Появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало кадры с места крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области.
Место крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Видео © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
На кадрах показана работа спасателей, которые разбирают обломки повреждённого и обгоревшего вертолёта, а также работа сотрудников регионального СК.
Как уже писал Лайф, воздушное судно, на борту которого находились три члена экипажа, совершило жёсткую посадку и столкнулось со строительным вагончиком в Магаданской области. В результате пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба".