ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2022, 10:48

Войска России накрыли мощным огнём и лишили боевой техники 56 подразделений ВСУ

Войска России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 139 районах

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. В ходе выполнения задач спецоперации российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 139 районах, а также уничтожили 56 артиллерийских подразделений.

"Нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

В результате огневого налёта ВС РФ уничтожено более 20 военных ВСУ на Купянском направлении
В результате огневого налёта ВС РФ уничтожено более 20 военных ВСУ на Купянском направлении

Кроме того, российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение подразделениям ВСУ и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении. За минувшие сутки в результате действий российских военных там было уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

BannerImage

ТАСС / Иван Высочинский

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar