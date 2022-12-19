Войска России накрыли мощным огнём и лишили боевой техники 56 подразделений ВСУ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. В ходе выполнения задач спецоперации российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 139 районах, а также уничтожили 56 артиллерийских подразделений.

"Нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение подразделениям ВСУ и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении. За минувшие сутки в результате действий российских военных там было уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.