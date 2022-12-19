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19 декабря, 10:55

Стало известно, введут ли в России QR-коды из-за гриппа

Роспотребнадзор не рассматривает введение QR-кодов из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России не рассматривается сценарий с введением QR-кодов из-за гриппа, как это было во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает в понедельник официальный телеграмм-канал Роспотребнадзора.

"В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне", — отметили в ведомстве.

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Напомним, что на прошлой неделе в Роспотребнадзоре оценивали ситуацию с гриппом в Москве как непростую, при этом пик заболеваемости, как свидетельствуют статистические данные, был пройден. Тем не менее сотрудникам учреждений здравоохранения и социальной защиты Москвы рекомендовали носить маски на рабочих местах из-за роста заболеваемости.

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ТАСС / Егор Алеев

Марина Калегина

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