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19 декабря, 10:50

Сергей Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где сегодня пройдут переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил в Twitter начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.

"В Минск прибыл министр обороны России генерал армии С. Шойгу", — написал он.

Как уже рассказывал Ревенко, Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин примут участие в переговорах Путина и Лукашенко. Там же, в Минске, в эти минуты находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он проводит встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

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Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии завершились мероприятия по внезапной проверке боевой готовности вооружённых сил республики. Они проходили под руководством государственного секретаря Совета безопасности.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Ирина Фальке

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