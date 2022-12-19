Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где сегодня пройдут переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил в Twitter начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.

"В Минск прибыл министр обороны России генерал армии С. Шойгу", — написал он.

Как уже рассказывал Ревенко, Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин примут участие в переговорах Путина и Лукашенко. Там же, в Минске, в эти минуты находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он проводит встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником.