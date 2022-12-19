Сергей Шойгу прибыл в Минск
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где сегодня пройдут переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил в Twitter начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.
"В Минск прибыл министр обороны России генерал армии С. Шойгу", — написал он.
Как уже рассказывал Ревенко, Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин примут участие в переговорах Путина и Лукашенко. Там же, в Минске, в эти минуты находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он проводит встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии завершились мероприятия по внезапной проверке боевой готовности вооружённых сил республики. Они проходили под руководством государственного секретаря Совета безопасности.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров