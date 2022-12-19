В Керчи главную новогоднюю ёлку украсили шарами в цвета украинского флага

В Крыму чиновников проверяют из-за сине-жёлтых шаров на новогодней ёлке в Керчи. Как пишет РИА ФАН, после поднятого в Сети резонанса украшения в цветах украинского флага оперативно сняли и сейчас рабочие натягивают на дерево гирлянды, создавая вместе с тем светящийся шатёр.

Сообщается, что в отношении должностных лиц, ответственных за такие украшения, теперь стоит вопрос о неполном служебном соответствии. Начата внутренняя проверка.