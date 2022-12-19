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19 декабря, 10:55

В Керчи главную новогоднюю ёлку украсили шарами в цвета украинского флага

Керченские чиновники подпали под проверку из-за сине-жёлтых шаров на главной ёлке города

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/crimearussian82" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / Крым (Crimea)</p>

Обложка © VK / Крым (Crimea)

В Крыму чиновников проверяют из-за сине-жёлтых шаров на новогодней ёлке в Керчи. Как пишет РИА ФАН, после поднятого в Сети резонанса украшения в цветах украинского флага оперативно сняли и сейчас рабочие натягивают на дерево гирлянды, создавая вместе с тем светящийся шатёр.

Сообщается, что в отношении должностных лиц, ответственных за такие украшения, теперь стоит вопрос о неполном служебном соответствии. Начата внутренняя проверка.

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Лайф писал о предновогодних приготовлениях в Донецке, в котором постоянные украинские обстрелы не мешают коммунальщикам устанавливать главную новогоднюю ёлку республики. По словам мэра Алексея Кулемзина, на прилавках города уже появились подарки и украшения, а сами праздники пройдут по расписанию.

Матвей Шандрыголов

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