В Керчи главную новогоднюю ёлку украсили шарами в цвета украинского флага
Керченские чиновники подпали под проверку из-за сине-жёлтых шаров на главной ёлке города
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В Крыму чиновников проверяют из-за сине-жёлтых шаров на новогодней ёлке в Керчи. Как пишет РИА ФАН, после поднятого в Сети резонанса украшения в цветах украинского флага оперативно сняли и сейчас рабочие натягивают на дерево гирлянды, создавая вместе с тем светящийся шатёр.
Сообщается, что в отношении должностных лиц, ответственных за такие украшения, теперь стоит вопрос о неполном служебном соответствии. Начата внутренняя проверка.
Лайф писал о предновогодних приготовлениях в Донецке, в котором постоянные украинские обстрелы не мешают коммунальщикам устанавливать главную новогоднюю ёлку республики. По словам мэра Алексея Кулемзина, на прилавках города уже появились подарки и украшения, а сами праздники пройдут по расписанию.