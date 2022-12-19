В Россию по параллельному импорту ввезено товаров на сумму более $20 млрд

В Россию с начала действия закона о легализации параллельного импорта было ввезено 2,4 миллиона тонн товаров на сумму более 20 миллиардов долларов. Статистику в эфире телеканала "Россия 24" привёл глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

"Параллельный импорт, нужно сказать, изначально замышлялся как существенная мера поддержки и для бизнеса, и для нашей экономики. По-моему, решение было принято в начале мая. <…> За это время ввезено 2,4 миллиона тонн товаров на сумму свыше $20 миллиардов", — уточнил глава ФТС.

Список ввезённого обширен, но его основу составляют автомобили, станки, оборудование, технологические линии, также есть товары лёгкой промышленности, говорит Булавин. По его оценке, механизм "оказывает значительное влияние на стабилизацию цен" на отечественном рынке. Вместе с тем параллельный импорт никак не провоцирует рост количества контрафактной продукции, пояснил он.

"Это прежде всего оригинальная продукция, когда правообладатель по тем или иным причинам не хочет принимать участие в общепринятом обороте этих товаров. А с контрафактом мы как боролись, так и будем бороться", — заметил Булавин и добавил, что в этом году таможенниками изъято более семи миллионов единиц контрафактной продукции.