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15 декабря, 14:12

Персоналу учреждений здравоохранения и соцзащиты Москвы рекомендовали носить маски

Московское управление Роспотребнадзора рекомендовало персоналу столичных учреждений здравоохранения и социальной защиты носить маски на рабочих местах из-за ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения рекомендовано ношение масок персоналом, обеззараживание воздуха в помещениях с возможным скоплением людей, проведение термометрии у амбулаторных пациентов на входе, в стационарах — введение запрета на посещение пациентов родственниками", — говорится в тексте сообщения.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве на 15% снизились темпы роста госпитализаций среди взрослого населения, а также остановился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Артур Белкин

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