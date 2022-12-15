Сотрудникам московских больниц снова рекомендовали носить маски
Персоналу учреждений здравоохранения и соцзащиты Москвы рекомендовали носить маски
Сотрудникам учреждений здравоохранения и социальной защиты Москвы рекомендовали носить маски на рабочих местах из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Также медикам советуют обеззараживать воздух в помещениях, измерять температуру у амбулаторных пациентов на входе, а в стационарах — рекомендуют ввести запрет на посещение пациентов родственниками.
А накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. Соответствующий документ был подготовлен и отправлен на регистрацию в Минюст.
ТАСС / Владимир Смирнов