Персоналу учреждений здравоохранения и соцзащиты Москвы рекомендовали носить маски

Московское управление Роспотребнадзора рекомендовало персоналу столичных учреждений здравоохранения и социальной защиты носить маски на рабочих местах из-за ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения рекомендовано ношение масок персоналом, обеззараживание воздуха в помещениях с возможным скоплением людей, проведение термометрии у амбулаторных пациентов на входе, в стационарах — введение запрета на посещение пациентов родственниками", — говорится в тексте сообщения.