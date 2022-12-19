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19 декабря, 10:58

"Небесные бродяги" покажут петербуржцам спектакли о мечтах, сказках и сновидениях

В Петербурге с 4 по 6 января пройдёт второй театральный фестиваль "Фантасмагория"

<p>В Петербурге пройдёт фестиваль "Фантасмагория". Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-12-19/prazdnik-volshebstva-posredi-zimy-v-peterburge-sostoitsya-vtoroy-teatralnyy-festival-fantasmagoriya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a> / Елена Савенкова</p>

В Петербурге пройдёт фестиваль "Фантасмагория". Фото © Газета "Петербургский дневник" / Елена Савенкова

Уличный театр "Небесные бродяги" и приглашённые коллективы проведут второй фестиваль "Фантасмагория" в Санкт-Петербурге, с 4 по 6 января состоятся восемь спектаклей, в основном — премьеры, пишет газета "Петербургский дневник".

"Во-первых, нам захотелось устроить праздник тепла, света и волшебства посреди зимней стужи. Он будет посвящён мечтам, сказкам и сновидениям. Мне кажется, всем нам сейчас не хватает немного волшебства. Во-вторых, в нашем городе, да и в нашей стране, огромное количество прекрасных негосударственных театров, которые делают трогательные постановки, но о них знает очень мало людей", пояснил режиссёр "Небесных бродяг" Илья Лошаков.

Главной премьерой заявлена постановка "Ловцы снов", которая родилась из перформанса "Морфей" на фестивале "Сны наяву". Там герой вытягивал из зрителей плохие сновидения и дарил хорошие. Зарисовка очень понравилась зрителям, поэтому был создан полноценный спектакль. Это сказка о "хранителях сновидений, которые сражаются против кошмаров, ловко останавливают будильники и делятся добрыми историями", добавил Лошаков.

Также театр удивит постановкой про "Нибелунгов" — "Зимняя история". По словам режиссёра, это попытка доказать, что чудо существует, если в него верить. В основе сюжета — история про мифических существ, охраняющих лес. Наиболее весёлыми на фестивале будут кукольные спектакли "Как лиса волка обманула" и "Сказки из сундучка" по мотивам русских народных сказок, продолжил собеседник издания. А ещё зрителей ждёт "Умка", где героем станет белый медвежонок, в постановке актёры детально обыграют жизнь в настоящей эскимосской яранге.

Вход на все спектакли бесплатный, но предварительная запись обязательна, напомнил Лошаков. Уже сегодня в группе "Фестиваль "Фантасмагория" в соцсети "ВКонтакте" появится возможность взять билет. Количество мест ограничено, поэтому не стоит ждать до последнего, сказал режиссёр.

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Кстати, в Санкт-Петербурге выпустили обновлённую интерактивную карту катков для удобства поиска ближайших наиболее интересных локаций. Карта была впервые создана в 2022 году и включала в себя 188 объектов. Первенство в подборке досталось самому большому искусственному катку (площадью четыре тысячи квадратных метров) на Елагином острове.

Татьяна Миссуми

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