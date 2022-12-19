"Небесные бродяги" покажут петербуржцам спектакли о мечтах, сказках и сновидениях

Уличный театр "Небесные бродяги" и приглашённые коллективы проведут второй фестиваль "Фантасмагория" в Санкт-Петербурге, с 4 по 6 января состоятся восемь спектаклей, в основном — премьеры, пишет газета "Петербургский дневник".

"Во-первых, нам захотелось устроить праздник тепла, света и волшебства посреди зимней стужи. Он будет посвящён мечтам, сказкам и сновидениям. Мне кажется, всем нам сейчас не хватает немного волшебства. Во-вторых, в нашем городе, да и в нашей стране, огромное количество прекрасных негосударственных театров, которые делают трогательные постановки, но о них знает очень мало людей", — пояснил режиссёр "Небесных бродяг" Илья Лошаков.

Главной премьерой заявлена постановка "Ловцы снов", которая родилась из перформанса "Морфей" на фестивале "Сны наяву". Там герой вытягивал из зрителей плохие сновидения и дарил хорошие. Зарисовка очень понравилась зрителям, поэтому был создан полноценный спектакль. Это сказка о "хранителях сновидений, которые сражаются против кошмаров, ловко останавливают будильники и делятся добрыми историями", добавил Лошаков.

Также театр удивит постановкой про "Нибелунгов" — "Зимняя история". По словам режиссёра, это попытка доказать, что чудо существует, если в него верить. В основе сюжета — история про мифических существ, охраняющих лес. Наиболее весёлыми на фестивале будут кукольные спектакли "Как лиса волка обманула" и "Сказки из сундучка" по мотивам русских народных сказок, продолжил собеседник издания. А ещё зрителей ждёт "Умка", где героем станет белый медвежонок, в постановке актёры детально обыграют жизнь в настоящей эскимосской яранге.

Вход на все спектакли бесплатный, но предварительная запись обязательна, напомнил Лошаков. Уже сегодня в группе "Фестиваль "Фантасмагория" в соцсети "ВКонтакте" появится возможность взять билет. Количество мест ограничено, поэтому не стоит ждать до последнего, сказал режиссёр.